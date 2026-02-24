Il capolavoro dello scrittore e drammaturgo russo rivive sulla scena attraverso la voce e il corpo di un'unica straordinaria interprete, Silvia Frasson. Le repliche di venerdì 27 febbraio e sabato 28 febbraio sono sold outRimangono ancora pochi biglietti per la replica straordinaria di domenica 1 marzo alle ore 18,00Il Teatro Manzoni di Calenzano ospita il debutto in prima nazionale di “Tre sorelle - Ovvero la felicità quando è altrove”, il nuovo progetto di Silvia Frasson tratto dall'opera di Anton Cechov. In questo allestimento, l’attrice affronta la complessità del testo originale dando voce e corpo a tutti i dodici personaggi, trasformando la struttura corale del dramma russo in un unico, serrato racconto teatrale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

