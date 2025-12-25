Francesco Pio Esposito ovvero la leggenda dei tre gol
Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport — con lo stesso stupore con cui si annuncia il ritorno di un mito immortale — che Francesco Pio Esposito ha segnato tre gol in questa stagione con la maglia dell’Inter. Tre. Non trenta, non tredici. Tre (più due con l’Italia). Il tempo si ferma, il calcio trattiene il fiato, l’epopea è servita. Abbandonando il lessico da reel motivazionale e tornando ai numeri — quelli freddi, scortesi, non cliccabili — Esposito, 20 anni, nella Serie A 202526 vanta 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Spesso dalla panchina. Raramente decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Solo tre hanno segnato tre gol in azzurro più giovani di Pio Esposito. Ecco chi sono
Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia LIVE: Inter Venezia 2-0, uno due micidiale dei nerazzurri! In gol Diouf e Pio Esposito
Il 2026 sarà l’anno di Pio: Inter e Nazionale, Esposito è già pronto a prendersi tutto; Pio Esposito e il numero 94: ecco perché l’ha scelto; Inter, primo goal in Champions League per Pio Esposito: a segno contro l'Union SG; L’anno PIO IL 2026 PER VOLARE ESPOSITO GIÀ PRONTO A PRENDERSI L’INTER.
Addio Pio Esposito, il retroscena dell’agente: “Non è un mistero…” - L'agente di Pio Esposito ha rivelato alcuni retroscena riguardo il possibile addio all'Inter del suo assistito. spaziointer.it
Pio Esposito si commuove abbracciando Bonny dopo aver segnato il suo 1° gol in Champions - Francesco Pio Esposito pochi giorni dopo aver segnato il suo primo gol con la Nazionale Italiana, si ripete con la maglia dell’Inter in Champions League: prima rete in nerazzurro in Coppa. fanpage.it
Francesco Pio Esposito: "I miei fratelli? Mi hanno già mandato dei messaggi" - Le parole dell'attaccante, che ha segnato il tris contro l'Estonia, dopo il match dell'Italia (video dell'inviato Fabrizio Patania) Per approfondire ... corrieredellosport.it
Francesco Esposito è un nuovo calciatore della Real Sianese 1961. La società è lieta di accogliere Francesco, che dopo la prima parte di stagione alla Siano Calcio sceglie di indossare il blu-granata per il prosieguo del campionato. Classe 2007, esterno offe - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.