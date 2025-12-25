francesco pio esposito ovvero la leggenda dei tre gol

Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport — con lo stesso stupore con cui si annuncia il ritorno di un mito immortale — che Francesco Pio Esposito ha segnato tre gol in questa stagione con la maglia dell’Inter. Tre. Non trenta, non tredici. Tre (più due con l’Italia). Il tempo si ferma, il calcio trattiene il fiato, l’epopea è servita. Abbandonando il lessico da reel motivazionale e tornando ai numeri — quelli freddi, scortesi, non cliccabili — Esposito, 20 anni, nella Serie A 202526 vanta 13 presenze, 1 gol e 1 assist. Spesso dalla panchina. Raramente decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

