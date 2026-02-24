Torino | addio Baroni D’Aversa guida la sfida salvezza contro la Lazio

Il Torino ha deciso di sostituire Marco Baroni come allenatore, motivata dai risultati deludenti nelle ultime partite. La scelta di affidare la squadra a Roberto D’Aversa mira a invertire la rotta e ottenere punti importanti contro la Lazio. La società ha annunciato che il nuovo tecnico si concentrerà subito sulla preparazione della prossima sfida. La decisione mira a rafforzare il gruppo prima di affrontare le sfide decisive della stagione.

Il Torino ha esonerato Marco Baroni dalla guida tecnica, con Roberto D’Aversa in procinto di prendere il suo posto. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta contro il Genoa e una classifica preoccupante, con solo 27 punti raccolti in 26 giornate di campionato. La società granata punta ora su D’Aversa per rilanciare la stagione. La notizia è stata ufficializzata dal club piemontese, che ha ringraziato Baroni e il suo staff per il lavoro svolto. La sconfitta contro il Genoa, che ha i liguri tornare alla vittoria dopo un mese, ha accelerato la decisione della società. Con 27 punti in classifica, il Torino si trova in una situazione delicata, che ha spinto il presidente Urbano Cairo a cambiare guida tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crisi Torino: 'addio di Baroni al possibile arrivo di D'AversaMarco Baroni lascia il Torino a causa di divergenze sulla strategia tecnica, mentre il club valuta un nuovo allenatore.

Baroni al capolinea, contatti in corso con D’Aversa. Il Torino verso il cambio di guida tecnicaIl Torino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta a Genova, che ha accelerato le trattative con D’Aversa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torino, addio Baroni: Roberto D’Aversa scelto come nuovo allenatore. I dettagli del contratto; UFFICIALE – Il Torino ha esonerato Marco Baroni: ecco il comunicato di addio e l’annuncio di D’Aversa; D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocherà; Il Torino ha deciso: via Baroni, tocca a D’Aversa l’operazione salvezza.

Baroni, addio al Toro con la peggior difesa e zona rossa a 3 punti. Ora tocca a D'AversaMarco Baroni non è più l'allenatore del Torino. Il tecnico, già in bilico da diverse settimane, paga il ko contro il Genoa che. tuttomercatoweb.com

Torino da Baroni a D'Aversa, tifosi contro Cairo: tensione alle stelle e curva in sciopero nonostante la paura della BIl Torino esonera Baroni, ecco D'Aversa: tra tifosi e Cairo resta la tensione, domenica nuovo sciopero del tifo ... sport.virgilio.it

Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino, sarà addio con Marco Baroni. I dettagli del contratto e dello staff tecnico. Come giocherà la squadra granata con l’ex tecnico di Empoli, Parma e Sampdoria: https://fanpa.ge/bQAIy - facebook.com facebook

TORINO-BARONI: È ADDIO Marco Baroni non è più l'allenatore del Torino, determinante la pesante sconfitta per 3-0 in casa del Genoa Al suo posto Roberto D’Aversa #Tuttosport #Torino #Baroni x.com