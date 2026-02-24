Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti | Quel disco è davvero terribile non l’abbiamo mai cantato live Perché è finita con la band

Tommaso Paradiso ha criticato un suo vecchio album, attribuendo il fallimento alla qualità della musica. La causa della rottura con i Thegiornalisti risiede nelle differenze artistiche, che hanno portato alla fine del progetto. Paradiso ha spiegato di aver evitato di portare quel disco in concerto, perché non si riconosceva più nelle canzoni. La decisione ha segnato la fine di una collaborazione di successo, lasciando spazio a nuovi percorsi musicali.

Tommaso Paradiso è stato la fortuna dei Thegiornalisti e i Thegiornalisti sono stati la fortuna di Tommaso Paradiso. Impossibile scindere l’ascesa al successo dei tre componenti della band indie che ha cambiato le dinamiche del pop in Italia. Per alcuni anni il trio romano composto da Tommaso Paradiso, Marco ‘Rissa’ Musella e Marco Primavera ha trasformato in oro tutto quello che ha toccato in Italia. Un successo dietro l’altro, una hit sull’altra. Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate Il disco ripudiato. I Thegiornalisti sono saliti alla ribalta prima con ‘Completamente soldout’ e poi con ‘Love’, due album che contengono hit come ‘Completamente’, ‘Fatto di te’, ‘Il tuo maglione mio’, ‘Zero stare sereno’, ‘New York’, ‘Felicità puttana’, ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Disco Club Paradiso: da X Factor ai bar di Bologna, la band ripercorre il viaggio tra musica e successo.I Disco Club Paradiso, noti per la partecipazione a X Factor, tornano a Bologna per un concerto al Bar Carlino.

Perché Tommaso Paradiso indossa un guanto con raffigurato One Piece? Il significato importanteTommaso Paradiso indossa un guanto decorato con il logo di One Piece per mostrare la sua passione per il manga, che coltiva da molto tempo.

TOMMASO PARADISO e il rapporto con i Thegiornalisti oggi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti per la prima volta a Sanremo 2026 con I Romantici.; Tommaso Paradiso, la figlia Anna e il padre mai avuto: Non mi è mai mancato perché non puoi rimpiangere qualcosa che non hai vissuto; Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: romanticismo e nostalgia per la vittoria del Festival; Tommaso Paradiso a Sanremo 2026, il patrimonio della società e il ristorante chiuso.

Tommaso Paradiso, I romantici: testo e significatoTommaso Paradiso si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo, portando il brano I romantici scritto da T. Paradiso, D. Petrella e D. Simonetta. La canzone ammessa ... ilgazzettino.it

Tommaso Paradiso canta I Romantici – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Tommaso Paradiso canta I Romantici – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Romanticismo come antidoto alla durezza del presente, musica come spazio di libertà, la paternità come rivoluzione personale. Tommaso Paradiso si racconta in conferenza stampa al Festival di Sanremo, toccando temi che vanno ben oltre la gara. “C’è sem - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com