Tod's sotto inchiesta per caporalato il giudice rinvia l'udienza | Migliorati i controlli nella filiera

Il giudice ha rinviato l'udienza su Tod's, coinvolta in un’indagine per caporalato, a causa di controlli migliorati nella filiera produttiva. La decisione arriva dopo aver riscontrato sforzi dell’azienda nel rafforzare le verifiche sul rispetto delle norme. La prossima udienza è fissata per il 20 aprile. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

Il gip di Milano ha rinviato al 20 aprile l'udienza prevista per ieri, 23 febbraio, a carico di Tod's coinvolta in un'indagine per caporalato. L'azienda ha fatto sapere che sta provvedendo alle "attività di rafforzamento del sistema di controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Il giudice ha già 288 processi”: una donna con lesioni al volto deve aspettare 2 anni per l’udienzaUna donna che ha riportato lesioni permanenti al volto dopo un intervento dal dentista dovrà aspettare ancora due anni prima di vedere la sua causa arrivare in tribunale.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, domani l’udienza a L’Aquila. I tecnici: “Faremo gratis i lavori sulla casa”