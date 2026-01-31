Una donna che ha riportato lesioni permanenti al volto dopo un intervento dal dentista dovrà aspettare ancora due anni prima di vedere la sua causa arrivare in tribunale. La prima udienza è stata fissata per il 27 ottobre del 2027, un’attesa lunga e difficile per chi sperava in una rapida risoluzione. Intanto, il giudice ha già 288 processi in corso.

Una donna, che ha riportato lesioni permanenti dopo un intervento dal dentista, si è vista fissare la prima udienza della causa civile il 27 ottobre del 2027. L'avvocato Forestieri ha chiesto di anticiparla, ma il tribunale di Cagliari ha risposto che il giudice ha ben 288 fascicoli da studiare prima del suo.

Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di un approccio rispettoso nelle relazioni internazionali, criticando le politiche di Trump e il suo presunto imperialismo.

