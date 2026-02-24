testo e significato di tu mi piaci tanto di sayf in gara a sanremo 2026

Sayf ha scritto “Tu mi piaci tanto” per raccontare le contraddizioni dell’Italia, portando in gara a Sanremo 2026 un brano che cita Cannavaro, le proteste di piazza e Berlusconi. La canzone affronta temi sociali e politici, mescolando riferimenti celebri e situazioni quotidiane. La scelta di inserire questi elementi mira a coinvolgere il pubblico e a riflettere sulle sfide del paese. La performance si prepara a catturare l’attenzione degli spettatori.

Una canzone, “Tu mi piaci tanto” di Sayf, che ironizza sulle contraddizioni italiane. Il brano in gara a Sanremo 2026 cita Cannavaro, la malavita, le proteste di piazza e una celebre frase di Silvio Berlusconi. Il cantante non lo nomina, limitandosi a definirlo “un imprenditore”. C’è anche un riferimento alla morte di Luigi Tenco, avvenuta proprio a Sanremo. “Tu mi piaci tanto” di Sayf, testo del brano di Sanremo 2026. Tu, figlio di un muratore L’Emilia che si allaga E la Liguria pure E intanto che si ride E che si fa l’amore Le tue tasse vanno spese In un hotel a ore Io, Amando a modo mio Ho sbagliato tante cose E tante mode non le seguo Io, Amando a modo mio Avrei voluto darti Meno cuore, amore mio E allora Corri contro il tempo Che il denaro non ti aspetta E cosa vuoi che sia la fretta Su una macchina che scheggia E non mi vedrai alla finestra A farti una serenata Perché il mondo non si ferma Ma non ho fiato più Rallenta Quando si spegne la luce Tu, con chi rimani? Ti senti a posto Col tuo vino rosso Il nome su un bossolo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

