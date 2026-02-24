testo e significato di le cose che non sai di me di mara sattei in gara a sanremo 2026

Mara Sattei ha scritto “Le cose che non sai di me” dopo aver ascoltato le storie di molte persone che si sentono invisibili. La cantante ha deciso di condividere le proprie emozioni più profonde, raccontando esperienze personali che raramente vengono dette. La canzone, presentata a Sanremo 2026, riflette il desiderio di aprirsi senza paura e di far conoscere aspetti nascosti di sé. La melodia accompagna un messaggio di sincerità e vulnerabilità.

Nel 2023, Mara Sattei ha partecipato al 73º Festival di Sanremo con il brano Duemilaminuti, scritto per lei da Damiano David dei Måneskin. Quest’anno, la cantautrice romana, al secolo Sara Mattei, presenterà a Sanremo 2026 Le cose che non sai di me, che, tra le firme della parte musicale, conta anche il fratello Davide Mattei, in arte Thasup. Parlando della canzone, l’artista ha spiegato: «Racconta l’inizio della storia d’amore con il mio fidanzato Alessandro ( Donadei, tra gli autori, ndr), con cui mi sposerò quest’anno. È nata durante una sessione in studio, non avevamo aspettative ed è venuta fuori una magia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il testo e il significato di Le cose che non sai di me di Mara Sattei a Sanremo 2026: una dedica alla sua storia d'amore

Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di me

Di seguito trovate l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato appena comunicato in conferenza stampa: Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D'Amico Arisa Luchè Tommaso Paradiso Elettra L - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com