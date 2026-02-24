Teneva un deposito di esplosivi in casa mentre era ai domiciliari il consulente | Difficile parlare di ordigni

Il consulente ha scoperto che un uomo conservava esplosivi in casa mentre era ai domiciliari, causando preoccupazione tra le forze dell’ordine. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose ha spinto gli investigatori a intervenire, anche se il consulente sottolinea le difficoltà di parlare di ordigni senza un’analisi tecnica approfondita. La vicenda riguarda un deposito irregolare di materiale esplosivo nel contesto di misure restrittive. La ricerca di dettagli tecnici continua.

“Difficile parlare di esplosivi dall’elevato potere distruttivo in assenza di un'accurata indagine di natura tecnico-scientifica sul materiale sequestrato.” È la conclusione del consulente tecnico della difesa, Gianfranco Guccia, esperto di armi ed esplosivi, ascoltato in aula nel processo a carico di Luigi Pulsiano, trentenne di Porto Empedocle accusato di avere detenuto in casa 29 chili di materiale esplosivo tra bombe carta, ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati. Il processo è in corso davanti al giudice Manfredi Coffari. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Casà, aveva chiesto una consulenza per chiarire la reale natura e la potenzialità del materiale sequestrato, contestando la ricostruzione accusatoria secondo cui gli ordigni avrebbero potuto provocare “morti o il crollo dello stabile”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Allestisce un laboratorio di marijuana in casa mentre è ai domiciliariUn uomo ai domiciliari allestisce un laboratorio di marijuana in casa, attirato dall’odore intenso e riconoscibile. Temi più discussi: Teneva un deposito di esplosivi in casa mentre era ai domiciliari, il consulente: Difficile parlare di ordigni - AgrigentoNotizie; Tarna scappava, Vescovo l'ha preso, la ricostruzione del killer Salvagno. Per il complice si prefigura il concorso in omicidio; Addio all’ingegner Gianni Gross, magnate dei carburanti; Teneva 117 bombole di Gpl in un deposito non autorizzato, denunciato. Teneva 117 bombole di Gpl in un deposito non autorizzato, denunciatoI finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito degli ordinari servizi a contrasto degli illeciti nel settore dei prodotti energetici, nei giorni scorsi hanno rinvenuto e sottoposto a ... canicattiweb.com Teneva quindici chili di droga nel frigorifero. Arrestato in BologninaBOLOGNA – Nel frigo di casa conservava 15 kg di droga. Un uomo di 52 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Bologna durante un servizio mirato al contrasto ... bologna.repubblica.it "Li ho trovati fuori, a tarda sera. Faceva freddo — quel freddo che punge piano, ma che si infila addosso in fretta. Erano lì, tutti e due, stretti l’uno all’altra in mezzo a un marciapiede crepato, sotto la luce stanca di un vecchio lampione. Lei, la madre, teneva la te - facebook.com facebook