Taramasso | a Buriram gomme media o soft per Sprint e GP

Taramasso ha deciso di utilizzare pneumatici medi o soft a Buriram, motivando questa scelta con le alte temperature e le condizioni impegnative della pista. La decisione mira a migliorare la tenuta e la risposta delle vetture durante le gare Sprint e il Gran Premio. Gli ingegneri analizzano attentamente le caratteristiche della superficie, cercando di ottimizzare le prestazioni in un contesto di sfide tecniche crescenti. La strategia potrebbe influenzare gli equilibri tra i piloti in questa fase iniziale.

Le prime fasi della stagione motoristica si aprono con una sfida che mette alla prova resistenze, temperature estreme e aderenza inesatta. In questa cornice, le scelte pneumatici per la gara inaugurale sono determinanti: la gestione della temperatura, il controllo del grip e la stabilità del veicolo diventano elementi chiave per ottenere prestazioni costanti nel Chang International Circuit. La pista thailandese presenta rettilinei lunghi e accelerate importanti, accompagnate da temperature che possono superare i 50 gradi nel pomeriggio. L'elevata umidità amplifica lo stress sulle gomme, sui motori e sui sistemi di controllo.