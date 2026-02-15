Brivio suggerisce due griglie separate per Sprint e GP in MotoGP

Davide Brivio ha proposto di creare due griglie distinte, una per gli Sprint e una per il Gran Premio, per migliorare la gestione del campionato di MotoGP. La sua idea nasce dalla crescente differenza tra le due competizioni, che spesso confonde piloti e team. Durante un evento recente, ha spiegato che questa suddivisione potrebbe favorire una valutazione più precisa delle performance di ogni pilota. In passato, le corse Sprint hanno portato a risultati sorprendenti, influenzando le classifiche generali. Brivio, con la sua esperienza nel settore, vuole rendere più chiara la competizione e facilitare le strategie delle squadre.

Nel scenario della MotoGP, l'analisi di Davide Brivio emerge come una lettura chiara sull'evoluzione del campionato, tra esperienze radicate in altri contesti motoristici e una visione mirata a potenziare promozione, format e visibilità globale. Le sue considerazioni si basano su oltre due decenni di attività ai massimi livelli, offrendo un quadro orientato ai contenuti concreti e alle dinamiche sportive e comunicative del circus. La gestione del format dei weekend è al centro delle riflessioni di Brivio, che conosce a fondo le sfide organizzative. Il sistema Sprint, introdotto nel 2023, prevede una gara breve il sabato pomeriggio con una griglia identica a quella della corsa principale e definita in mattinata.