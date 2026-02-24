Storia ingegno e passione I musei dedicati ai motori della Bergamasca
La scoperta dei musei dedicati ai motori in Bergamasca nasce dall'interesse per le storie di ingegno e passione locali. Questi musei conservano pezzi unici, come motori d'epoca e macchinari innovativi, che testimoniano l’evoluzione industriale della zona. Visitare questi spazi permette di capire come le tecnologie abbiano trasformato l’economia e la vita quotidiana nel tempo. Sono punti di riferimento per chi ama la storia tecnica e il passato industriale della regione.
Articolo. Dai modelli Rumi alle innovazioni SAME, un viaggio affascinante nei musei bergamaschi che raccontano oltre un secolo di motori Dopo aver fatto tappa tra i grandi “templi” italiani dell’automobile – da Brescia ad Arese, da Maranello a Torino fino a Villafranca – il nostro viaggio alla scoperta della cultura motoristica prosegue verso una destinazione forse meno scontata, ma sorprendentemente ricca: la nostra provincia. Qui, tra sale espositive e sezioni che raccontano le storie di uomini e imprenditori visionari, si nasconde infatti un patrimonio straordinario, spesso poco conosciuto anche da noi bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
