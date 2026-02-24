Stankovic | Sono nato all' Inter ma ecco perché ho scelto il Club Brugge

Aleksandar Stankovic ha deciso di trasferirsi al Club Brugge dopo aver valutato le possibilità offerte dal mercato e le sue ambizioni di crescita. La scelta deriva dalla volontà di trovare un ambiente che gli permettesse di giocare con continuità e sviluppare nuove competenze. La sua decisione ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con attenzione il suo percorso nel nuovo club. Ora, si attende di vedere come si evolverà la sua carriera.

stagione al Brugge e futuro nerazzurro: una panoramica sintetica sull’andamento di Aleksandar Stankovic e sulle contingenze che caratterizzano il suo percorso professionale. protagonismo in brugge significa guidare una squadra giovane e competitiva, con una presenza costante nello schieramento titolare. la scelta di puntare su una rosa con frequente turnover di giovani talenti è descritta come una delle note distintive della stagione, evidenziando come l’undici iniziale sia particolarmente giovane e meno comune tra i principali club europei. queste condizioni hanno accompagnato una crescita personale e una visione chiara del ruolo affidato al giocatore nel contesto attuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

