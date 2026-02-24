Specie scomparse e nuove minacce Cosa si pesca nel mare del Lazio e i rischi per i consumatori

La diffusione di specie scomparse e di nuove minacce deriva dall’inquinamento e dalla sovrasfruttamento delle risorse marine nella zona del Lazio. Le reti tornano a riva, ma il mare di Fiumicino, Ostia e Anzio presenta cambiamenti evidenti rispetto a vent’anni fa. Le catture mostrano una riduzione di alcune specie tradizionali e l’arrivo di specie non autoctone. Questi mutamenti mettono a rischio la biodiversità e la sicurezza dei consumatori.

Le reti tornano a riva, ma il mare che bagna le coste di Fiumicino, Ostia e Anzio non è più quello di vent'anni fa. Se le barche continuano a portare a terra naselli e triglie, sotto la superficie l'equilibrio si è incrinato. Il riscaldamento globale e l'intensificarsi delle rotte mercantili hanno trasformato il Tirreno in un punto di approdo per specie aliene, mentre alcune presenze storiche faticano a sopravvivere e altre sono già scomparse.

Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni per nuove attività e turismo del mareLa Regione ha aperto un bando da 2 milioni di euro per sostenere nuove attività e il turismo del mare.

Una nuova specie invasiva nella laguna di Venezia: le Noci di mare mettono in pericolo ecosistema e pescaLa presenza delle Noci di mare, una specie invasiva, rappresenta una minaccia per l’ecosistema e la pesca nella laguna di Venezia.

