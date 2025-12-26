Hojbjerg Juve nuovo tentativo per il mediano del Marsiglia | è il preferito da dirigenza e allenatore a che punto siamo e cosa può succedere
Hojbjerg Juve, la pista per il centrocampo si complica: il Marsiglia alza le barricate e blinda il mediano danese richiesto da Spalletti. La sessione invernale di calciomercato si conferma un terreno impervio per la Juventus, che sta cercando disperatamente di regalare a Luciano Spalletti quel tassello fondamentale per completare la mediana. L’allenatore di Certaldo ha individuato da tempo il profilo ideale per alzare l’asticella del gioco bianconero: Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, per esperienza internazionale e intelligenza tattica, è considerato l’uomo giusto per dettare i tempi e garantire equilibrio, ma le speranze di vederlo a Torino a gennaio si stanno infrangendo contro la ferma volontà dell’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
