Roma Juventus Women, l’attaccante analizza il pareggio: rammarico per l’approccio iniziale, ma la corsa Scudetto resta aperta con tanti scontri diretti. Il big match del “Tre Fontane” tra Roma e Juventus Women non cambia gli equilibri in vetta alla classifica di Serie A Femminile, lasciando invariate le distanze tra le due compagini. La sfida termina in parità sull’ 1-1, un risultato che lascia l’amaro in bocca alle bianconere per l’occasione mancata di accorciare sulle giallorosse capoliste. Dopo il vantaggio illusorio firmato da Valentina Bergamaschi al 13?, la squadra ha subito il ritorno delle capitoline, che hanno trovato il pareggio nella ripresa con Tatiana Pinto al 70?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonansea mastica amaro: «Eravamo a -5, abbiamo buttato il primo tempo. Scudetto? Ci proveremo fino alla fine»

