Spalletti a Sky | Yildiz potrà essere della partita dal 1? Bremer da valutare Domani non sarò mai contento se non ci sarà la qualificazione Ecco chi giocherà a sinistra

Spalletti ha annunciato che Yildiz potrebbe scendere in campo fin dall'inizio, mentre Bremer è ancora da valutare a causa di un problema muscolare. L’allenatore ha anche sottolineato che domani non sarà felice se la squadra non si qualificherà. Ha indicato chi giocherà sulla fascia sinistra, aggiungendo che ci sono ancora alcuni dubbi sulla formazione. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore prima della partita.

Spalletti a Sky: «Yildiz potrà essere della partita dal 1?, Bremer da valutare». Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus alla vigilia. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni. DIFFICOLTÀ – « Non è facile fare il copia e incolla come si fa per i pezzi e gli articoli, io andrei a riprendere non solo il primo tempo dell'andata ma anche pezzi della partita di Bodo, di quella che abbiamo giocato col Benfica, con la Roma, contro il Cagliari anche se abbiamo perso » TRE CENTROCAMPISTI – « Koopmeiners può essere una soluzione, magari anche McKennie? Dentro l'analisi che ha fatto c'è la soluzione » BREMER E YILDIZ – « Yildiz come ho detto in conferenza mi è passato accanto e ci vuole essere.

Conferenza stampa Gasperini: «Perché ho scelto la Roma e non la Juve. Dybala da valutare, ecco chi mancherà domani. Su Spalletti…»Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, analizzando le motivazioni della scelta di allenare i giallorossi e commentando le assenze e le condizioni di Dybala.

Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…»Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato le scelte tecniche e le questioni legate alla formazione.

