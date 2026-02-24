si celebra il vessillo e reggio sta a casa

Giovanni Tarquini, della Lista Civica per Reggio, ha criticato la scarsa rappresentanza di Reggio durante la cerimonia finale di Milano-Cortina, attribuendola alla mancanza di un intervento ufficiale della città. La sua osservazione mette in luce come l’assenza di figure istituzionali possa ridurre la visibilità di Reggio in eventi di rilievo. La discussione si concentra sull’importanza di una presenza più forte per rafforzare l’immagine locale.

Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio) a margine della cerimonia conclusiva di Milano-Cortina ha espresso alcune critiche per la mancanza di una presenza istituzionale in rappresentanza di Reggio. "Apprendiamo che la preziosa prerogativa storica esclusiva della nostra città, vale a dire la nascita del Tricolore, è stata affidata al pur eccellente coreografo Tortelli", dice Tarquini. "Nessun rappresentante istituzionale per conto di Reggio. Questa è la sensibilità di questa amministrazione verso il vessillo nazionale, portato con grande orgoglio in occasione di entrambe le cerimonie olimpiche davanti a tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

