Sheffield United-Coventry mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Coventry ha vinto contro il Middlesbrough il 16 febbraio, grazie a una prestazione offensiva efficace, e ha ripetuto il successo in trasferta contro il West Brom. La squadra ha dimostrato un miglioramento, mettendo in difficoltà gli avversari con azioni rapide e pressing costante. La recente serie positiva ha dato nuovo slancio alla squadra, che ora affronta Sheffield United con maggiore fiducia. La partita si gioca mercoledì alle 20:45.

© Infobetting.com - Sheffield United-Coventry (mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Dopo un periodo poco brillante il Coventry ha respinto l'assalto del Middlesbrough battendolo 3-1 nello scontro diretto del 16 febbraio per poi ripetersi battendo il Wets Brom in trasferta. Una prova di maturità per la capolista che ora ha nove punti di margine sulla terza in classifica. Da parte sua lo Sheffield United dopo la.