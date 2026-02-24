Millwall-Birmingham mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Millwall, occupando il terzo posto in classifica, cerca di ridurre il divario di sei punti con la vetta, mentre il Birmingham City, settimo a due punti dai playoff, punta a migliorare la propria posizione. La partita di mercoledì sera alle 20:45 si annuncia decisiva per entrambe le squadre, che vogliono consolidare le rispettive ambizioni di promozione. Le formazioni sono pronte a scendere in campo con determinazione e intensità.

Sheffield United-Coventry (mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Coventry ha vinto contro il Middlesbrough il 16 febbraio, grazie a una prestazione determinante, e ha ripetuto il successo in trasferta contro il West Brom.

Milan-Como (mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMercoledì sera, a causa del recupero della 24ª giornata di Serie A, Milan e Como scendono in campo a San Siro alle 20:45.

