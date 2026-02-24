Sembra sottotono e timido L’italiano sta vacillando | i media spagnoli esaltati dal divario in classifica tra Sinner e Alcaraz

I media spagnoli evidenziano il divario in classifica tra Sinner e Alcaraz, attribuendolo alla recente prestazione timida e sottotono dell’italiano. La discussione si concentra sulle critiche ricevute da Sinner dopo la sconfitta ai quarti di Doha, che hanno acceso i riflettori sulla sua crescita e sulla pressione mediatica. Le analisi puntano a sottolineare come il confronto tra i due giovani campioni abbia preso una piega più complessa di quanto sembriva.

Quando Adriano Panatta ha perso la calma commentando le critiche ricevute da Jannik Sinner dopo la sua sconfitta ai quarti di finale del torneo di Doha, si riferiva soprattutto a loro: i media spagnoli. Se qui in Italia ci si interroga sulle possibili difficoltà del campione altoatesino in questo inizio di 2026, in Spagna c’è un clima di entusiasmo per Carlos Alcaraz, che finora non ha perso una partita e sta consolidando il suo primato nel ranking Atp. Le testate iberiche però nei loro commenti sono state durissime: “Sinner è in difficoltà. Sembra sottotono e timido “. E ancora: “Ha molta meno sicurezza e decisione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

