Sei tu di Levante | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

La cantautrice Levante torna al Festival di Sanremo e opta per la via della sottrazione. "Sei tu" è una ballata scritta interamente dalla cantautrice, un brano che rinuncia agli orpelli per concentrarsi su un’emozione primordiale, quello dell’innamoramento. In primo piano ci sono soltanto il corpo, la voce e quel momento preciso in cui l’amore irrompe e cambia ogni coordinata. Ah, non mi sento le gambe.Ah, dove sono le braccia?E mi manca il respiro,Eppure sono viva,Sento che sorridoE io non l’ho deciso.La vista mi abbandona un po’.Cerco la mia postura,Divento la paura,Mi trema anche la gola,La voce non mi trova,La mani ora mi ingannano. 🔗 Leggi su Today.it

