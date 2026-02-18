Sei tu di Levante a Sanremo 2026 | significato immagini e perché è una canzone di pelle
Levante porta “Sei tu” a Sanremo 2026, dopo aver scritto una canzone che descrive l’amore come una sensazione fisica, non solo un pensiero. La cantante ha spiegato che il brano nasce dall’esperienza di un sentimento che si manifesta nel corpo, prima ancora che nella mente. Durante le prove, ha mostrato immagini intense di gesti e sguardi, sottolineando come questa musica voglia catturare l’istinto più che la poesia.
Levante torna a Sanremo 2026 con “Sei tu”, un brano che lavora su una dimensione molto concreta e potente: l’amore non raccontato come idea romantica, ma come reazione fisica, come qualcosa che prende il corpo prima ancora della testa. È una canzone che non “spiega” l’innamoramento: lo fa sentire, con quel misto di vertigine, tremore e stupore che arriva quando qualcuno ti attraversa davvero. Il significato: l’amore come perdita di controllo. Il cuore di “Sei tu” è una sensazione precisa: quando ti innamori non resti uguale. Cambia la postura, cambia il respiro, cambiano le priorità. Levante mette al centro proprio quel momento in cui ti accorgi che l’altro ha preso spazio dentro di te—spazio che non sapevi nemmeno di avere—e ti ritrovi a oscillare tra vulnerabilità e meraviglia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Levante racconta “Sei tu”, il brano in gara a Sanremo 2026
Levante ha fatto sapere che, in caso di vittoria a Sanremo, non vorrà partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna.