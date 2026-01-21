Terrazza in Jazz | Musica Cibo e Vino sul Golfo di Pozzuoli

Terrazza in Jazz è un evento che unisce musica dal vivo, buona cucina e vini selezionati, offrendo un’esperienza piacevole sul Golfo di Pozzuoli. L’appuntamento è sabato 24 gennaio alle 21.00 presso la Tenuta Il Gruccione, in via San Gennaro Agnano 63, Pozzuoli, vicino all’hotel San Germano. Un’occasione per trascorrere la serata in un’atmosfera rilassante e raffinata, immersi nella bellezza del paesaggio e del buon gusto

L'appuntamento è per sabato 24 gennaio dalle 21.00 presso la Tenuta Il Gruccione – via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (nei pressi hotel San Germano).Un'oasi al centro dei campi flegrei con un superbo panorama sul golfo di Pozzuoli.TENUTA IL GRUCCIONE"Il Gruccione" Agriturismo e cucina tipica è.

