Livorno | muore guidando una pilotina all’imbocco del porto Forse per lo scontro con una barca

Un uomo che guidava una pilotina è morto nel primo pomeriggio di oggi all’imboccatura del porto di Livorno, probabilmente a causa di un impatto con un’altra imbarcazione. La collisione si è verificata intorno alle 14, mentre la barca si trovava a entrare in porto. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo l’uomo non è riuscito a salvarsi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

LIVORNO – Un uomo che guidava una pilotina è morto nel primo pomeriggio di oggi, 24 febbraio 2026, all’imboccatura del porto di Livorno, dove, intorno alle 14.30, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata una pilotina, forse a causa dello scontro con una barca. A bordo dell’imbarcazione si trovava il pilota che, a seguito del rovesciamento del mezzo, è caduto in acqua. L’uomo è annegato prima che i soccorritori potessero salvarlo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Livorno, scontro tra pilotina e yacht fuori dal porto: un mortoUna collisione tra una pilotina e uno yacht ha causato la morte di una persona vicino a Livorno.

Livorno, collisione in porto tra uno yacht e una pilotina: un morto, scalo chiusoUn uomo ha perso la vita nel porto di Livorno dopo che uno yacht e una pilotina si sono scontrati.