Sci alpino i precedenti dell’Italia maschile a Garmisch | tanti successi da Gros a Paris

L’Italia maschile di sci alpino ha ottenuto numerosi successi a Garmisch, grazie ai risultati di Gros e Paris. La vittoria di quest’ultimo nella discesa libera ha rafforzato la posizione degli azzurri nella classifica di specialità. Le gare passate hanno dimostrato la solidità del team e la capacità di affrontare le sfide in questa località tedesca. Ora, i protagonisti si preparano per le prossime gare, puntando a migliorare ulteriormente le loro prestazioni.

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Garmisch: tanti successi da Gros a Paris

Dopo aver salutato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è tempo di tornare a concentrarci sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Il Circo Bianco si prepara per una delle tappe più classiche, quella di Garmisch-Partenkirchen. L’appuntamento sulle nevi tedesche ha spesso regalato grandi risultati agli atleti azzurri. Presente nel calendario da oltre 40 anni, la pista teutonica ha visto gare veloci e tecniche, con i nostri portacolori spesso protagonisti. Andiamo a ricordare i risultati più importanti. Il primo risultato di rilievo per i nostri portacolori arriva il 6 gennaio 1973 per merito di Marcello Varallo che chiude secondo nella gara vinta dallo svizzero Rolland Collumbin. 🔗 Leggi su Oasport.it Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel. Tanti podi e successi azzurri sulla Streif e il poker di ParisL’Italia vanta una lunga tradizione di successi a Kitzbuehel, con numerosi podi e vittorie sulle piste della Streif. Sci alpino: i precedenti dell’Italia in Val Gardena. Successi recenti per Casse e Paris, ma il re resta Kristian GhedinaLa Val Gardena si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione di sci alpino maschile 2025-2026. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lo slalom chiude le gare di sci alpino maschile; Sci alpino, Mikaela Shiffrin conquista la prima medaglia d'oro a Milano Cortina 2026 nello slalom femminile; Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Le possibilità tra discesa, superG e gigante: le gare disponibili; Le regole dello sci alpino: lo slalom gigante, la specialità dove brillarono Tomba e Compagnoni. Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Garmisch: tanti successi da Gros a ParisDopo aver salutato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è tempo di tornare a concentrarci sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile ... oasport.it Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu: una vittoria per Federica BrignoneDopo aver mandato in archivio i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo. Lo sci alpino ... oasport.it : Da più di cinquant'anni, Les Portes du Soleil è uno dei nomi più rispettati e riconoscibili nel mondo dello sci alpino internazionale. Que - facebook.com facebook Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com