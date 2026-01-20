L’Italia vanta una lunga tradizione di successi a Kitzbuehel, con numerosi podi e vittorie sulle piste della Streif. Tra i momenti più significativi, il poker di Paris. La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 prosegue il suo percorso, lasciando Wengen per affrontare la storica discesa austriaca. Un appuntamento che conferma l’importanza di Kitzbuehel nel calendario internazionale e nel palmarès azzurro.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 saluta Wengen e si sposta a Kitzbuehel (Austria) per la settimana sulla mitologica Streif. Ci attende il consueto programma, ovvero un superG, una discesa e il gran finale dedicato allo slalom. Sulla pista più famosa e difficile del mondo l’Italia ha spesso scritto pagine importanti di storia. Andiamo a ripercorrerle tutte con la memoria. L’esordio della Streif arriva il 21 gennaio 1967 con il successo del francese Jean-Claude Killy, che chiude davanti al tedesco Franz Vogler ed all’austriaco Heinrich Messner. Bisogna attendere, però, il 26 gennaio 1974 per vedere per la prima volta un nostro portacolori sul podio di Kitzbuehel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel. Tanti podi e successi azzurri sulla Streif e il poker di Paris

