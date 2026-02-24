Sanremo 2026 la scaletta della prima serata | gli ospiti e l’ordine d’uscita dei cantanti in gara

Sanremo 2026 apre con la presentazione della scaletta e l’ordine dei cantanti, dopo aver annunciato gli ospiti principali. La serata inizia alle 20.40, con un pubblico che attende con ansia l’esibizione dei concorrenti e le sorprese in programma. La prima serata promette un mix di musica e spettacolo, mentre i partecipanti si preparano a salire sul palco principale. La manifestazione si avvicina rapidamente, coinvolgendo milioni di italiani.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. Questa sera, alle 20.40, la kermesse canora per eccellenza prenderà il via. Nella conferenza stampa di questa mattina, il conduttore Carlo Conti ha annunciato gli ospiti della serata ed è possibile conoscere già la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti in gara. Conti sarà affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore della prima serata, l’attore turco Can Yaman. Ad aprire la gara canora sarà invece Ditonellapiaga, prima cantante a esibirsi. Si parte alle 20.40 su Rai 1. Nella prima serata si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara e a votare sarà solamente la giuria della Sala stampa, tv e web. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

