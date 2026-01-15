Patty Pravo condivide il suo rapporto con una celebrità internazionale, una cantante di fama mondiale con cui mantiene un legame speciale. La loro amicizia, nata e consolidata attraverso scambi sui social, rappresenta un esempio di condivisione autentica tra artisti di successo. In questa breve intervista, scoprirai chi si nasconde dietro questa relazione speciale e come i social abbiano contribuito a rafforzare il loro rapporto.

Patty Pravo racconta la sua amicizia con una star della musica mondiale, nata sui social e cresciuta tra chat e stima reciproca. I fan ora sognano un duetto. Leggi anche: Le dive supportano le dive, Madonna canta un pezzo iconico di Patty Pravo: ecco il video Ne l mondo della musica le sorprese non finiscono mai, soprattutto quando a raccontarle è una leggenda. Patty Pravo ha rivelato di avere un rapporto speciale con una collega di fama mondiale, un’ amicizia nata in modo del tutto naturale sui social network. A stupire non è solo il nome, ma la semplicità con cui questo legame si è costruito nel tempo, tra messaggi privati, confidenze e una stima reciproca che ha immediatamente acceso la fantasia dei fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Patty Pravo ha un’amica cantante di fama internazionale che non indovinerete mai: con lei chatta sui social, ecco chi è

Leggi anche: Laura Pausini verso la co-conduzione, Patty Pravo torna con il brano che non ha mai voluto cambiare e Chiara Ferragni tifa Arisa (ignorando Fedez): retroscena da Sanremo 2026

Leggi anche: Madonna, critiche feroci per La Bambola: "Orrenda!". Non basta la difesa di Patty Pravo sui social

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Patty Pravo: «Ho assunto droghe da giovane, poi ho smesso. Sono stata anche in carcere 3 giorni e ho guidato un aereo» - La cantante è stata ospite nello studio di Verissimo dove ha presentato il suo nuovo brano intitolato "Ho provato tutto" Patty Pravo è tornata nello studio di Silvia Toffanin dove ha presentato il suo ... leggo.it

Patty Pravo commenta la cover di Madonna de La Bambola - Poche ore fa è stata pubblicata la cover di Madonna de La Bambola e sui social non è tardata ad arrivare la reazione di Patty Pravo. novella2000.it