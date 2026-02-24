Sanremo | sicurezza a strati con tecnologia predittiva e forze

La Questura di Imperia ha potenziato la sicurezza a Sanremo utilizzando tecnologia predittiva e rafforzando le forze sul territorio. La causa di questa misura risiede nell’aumento di eventi e visitatori attesi durante il festival. Gli agenti monitorano costantemente le aree più affollate e installano sistemi avanzati per anticipare eventuali situazioni di rischio. La pianificazione si concentra su un'azione coordinata tra tecnologia e personale in strada. La strategia mira a garantire un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

Un sistema di sicurezza a strati per il Festival. La Questura di Imperia ha avviato da settimane un lavoro di pianificazione che non si limita alla semplice presenza di forze dell'ordine sul territorio. L'analisi dei rischi è stata condotta con un approccio scientifico, suddividendo la città in aree critiche e identificando potenziali scenari di crisi. Ogni area è stata assegnata a specifiche unità operative, con protocolli di intervento differenziati in base al livello di rischio. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, si è riunito più volte per coordinare le diverse istituzioni coinvolte.