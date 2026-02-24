Sanremo pagelle top e flop prima serata | Eddie Brock da TikTok 7 Malika Ayane tribale 7 Nayt con il freno tirato 5

Eddie Brock da TikTok ha ottenuto un 7, per via di un'esibizione energica e coinvolgente, mentre Malika Ayane ha conquistato un 7 con il suo stile tribale. Nayt, invece, riceve un 5, perché la sua performance è risultata troppo contenuta. La prima serata di Sanremo ha proposto un mix di generi che spazia tra ballate, reggaeton e rap, con alcuni artisti che hanno attirato l’attenzione più di altri. La serata si è conclusa con diverse opinioni tra il pubblico.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Malika Ayane tribale (7), Nayt con il freno tirato (5), Serena Brancale fa venire giù l'Ariston (8)Malika Ayane porta un’energia tribale che conquista il pubblico, attribuendo il suo successo a un’esecuzione intensa e coinvolgente.

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), Malika Ayane tribale (7), Renga affaticato (4)Sal Da Vinci si preoccupa troppo durante le prove di Sanremo 2026, attribuendo la sua ansia alla pressione del palco.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5), Fulminacci alla Lucio Corsi (9)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul ... msn.com

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal lavoro di operatore turistico alle playlist virali su TikTok, Eddie Brock porta sul palco dell’Ariston emozioni e talento x.com