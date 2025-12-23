Umanizzazione delle cure | l' infermiere Ismett Marco Urso vince il premio Daisy Award

L’infermiere Marco Urso, presso l’Ismett, ha ricevuto il prestigioso Daisy Award, riconoscimento dedicato a infermieri che si distinguono per l’umanizzazione delle cure. Questo premio valorizza l’impegno quotidiano degli operatori sanitari nel garantire attenzione e rispetto ai pazienti, contribuendo a migliorare l’esperienza di cura. Un riconoscimento che evidenzia l’importanza di un approccio umano nel settore sanitario.

. Il Daisy Award è un programma di riconoscimento nato per onorare gli “infermieri straordinari”, valorizzando il loro impegno quotidiano a favore della salute dei cittadini. Il premio è oggi adottato da migliaia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

