Sanremo la prima serata | scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi Can Yaman fa cantare Pausini La gara nel vivo
Sanremo 2026 ha iniziato con l’omaggio a Pippo Baudo, motivo che ha portato sul palco Laura Pausini e Can Yaman. La serata ha visto la partecipazione di Gianna Pratesi, 105 anni, che ha emozionato il pubblico con il suo intervento, mentre Can Yaman ha coinvolto Pausini in un momento musicale. La prima serata ha attirato molte attenzioni e ha mostrato un pubblico entusiasta e coinvolto. La gara continua con altri artisti in programma.
La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 - stasera su Rai 1 - prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara stasera in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata.
Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi , gag Pausini-Yaman, tributo a Baudo e VessicchioGianna Pratesi, 105 anni, ha fatto il suo debutto sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione degli spettatori.
Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | La gara nel vivo. La voce di Baudo al via, poi Conti omaggia Vessicchio. L'Ariston in piediBaudo apre la prima serata di Sanremo 2026, portando l’energia del palco, mentre Conti rende omaggio a Vessicchio con un tributo musicale.
Lucida è dire poco, lucidissima Gianna Pratesi che a 105 anni è la persona più anziana ad aver calcato il palco dell'Ariston. Il conduttore la invita perché è stata tra le prime al voto del 2 giugno 1946, un esempio per tutte le donne e gli italiani. «Me l'avevano d - facebook.com facebook
Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com