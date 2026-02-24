Sanremo la prima serata | scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi Can Yaman fa cantare Pausini La gara nel vivo

Sanremo 2026 ha iniziato con l’omaggio a Pippo Baudo, motivo che ha portato sul palco Laura Pausini e Can Yaman. La serata ha visto la partecipazione di Gianna Pratesi, 105 anni, che ha emozionato il pubblico con il suo intervento, mentre Can Yaman ha coinvolto Pausini in un momento musicale. La prima serata ha attirato molte attenzioni e ha mostrato un pubblico entusiasta e coinvolto. La gara continua con altri artisti in programma.

