Sanremo la diretta della seconda conferenza stampa | la scaletta

Can Yaman partecipa come co-conduttore a Sanremo, e questa scelta ha suscitato molte aspettative tra il pubblico. Durante la seconda conferenza stampa, Carlo Conti ha annunciato che Kabir Bedi sarà presente al festival per un confronto con l’attore turco. La discussione si concentra sulla scaletta della serata e sulle sorprese in programma. La conferenza si è conclusa con l’anticipazione di altri dettagli che verranno svelati durante le prossime ore.

Oggi la seconda conferenza stampa di Sanremo con Can Yaman che stasera è co-conduttore della serata. Annuncio di Carlo Conti: Kabir Bedi al festival per un confronto con il turco Al via la seconda conferenza stampa di Sanremo, per l’occasione presente anche can Yaman, co-conduttore di stasera. In merito all’arresto e Can Yaman spiega: “Non sono stato arrestato, erano dei controlli di routine, stanno controllando tutti, per me non c’è stato un caso, mi hanno liberato in meno di 24 ore, la risposta è chiara: non c’è mai stato un caso. Lì ti prendono e controllano”. Con l’occasione Can Yaman chiarisce che è single. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo, la diretta della seconda conferenza stampaCan Yaman partecipa alla seconda conferenza stampa di Sanremo, dopo aver annunciato la sua presenza come co-conduttore stasera.

Sanremo, la diretta della prima conferenza stampaCarlo Conti e Laura Pausini partecipano alla prima conferenza stampa di Sanremo, motivati dall'alta partecipazione del pubblico e dall’attenzione dei media.

Sanremo 2026, gli artisti dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale

