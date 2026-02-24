Sanremo Carlo Conti smorza le polemiche | vuole un ambiente sereno

Carlo Conti ha deciso di intervenire per ridurre le tensioni, dopo le critiche sul clima della kermesse. La causa è il clima teso che si respirava tra gli addetti ai lavori e i partecipanti nelle ultime ore. Conti punta a creare un’atmosfera tranquilla, evitando discussioni e favorendo un tono più leggero. Con questa scelta, cerca di mettere fine alle voci di discordia che circolano intorno alla manifestazione. La serata di apertura si avvicina e l’obiettivo resta la serenità.

Mancano poche ore all’apertura della prima serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti sostiene che il suo obiettivo è mantenere un clima sereno, smorzare le polemiche e portare sul palco la sua ironia A poche ore dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo, Carlo Conti rompe il silenzio e racconta il suo stato d’animo alla vigilia della quinta conduzione della kermesse. Lo fa rivendicando il proprio ruolo di garante dell’equilibrio in un evento che ogni anno accende polemiche, dibattiti e tensioni mediatiche. Il direttore artistico e conduttore ha dichiarato che il suo compito è tenere l’ambiente sereno e tranquillo e risolvere gli intoppi che ci possono essere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

