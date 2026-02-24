Sanremo Can Yaman più abbronzato di Carlo Conti Poi le parole piccate sulla Rai e Sandokan e rivela | Sono single

Can Yaman si presenta con una pelle più scura rispetto a Carlo Conti, attirando l’attenzione nel cuore di Sanremo. Il motivo? La recente vacanza in un’isola tropicale ha lasciato il segno. L’attore turco ha commentato con sarcasmo le polemiche sulla Rai e il suo ruolo in Sandokan. Inoltre, ha confermato di essere single, facendo parlare i fan. La 76ª edizione del Festival prende il via con entusiasmo e novità.

L'attore è il co-conduttore accanto a Carlo Conti e Laura Pausini della prima serata del Festival della canzone italiana 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Si parte. Oggi 24 febbraio inizia la nuova edizione con Carlo Conti conduttore e direttore artistico. Accanto a lui Laura Pausini come co-conduttrice. Ospite della serata? Can Yaman. L'amatissimo attore turco, durante la conferenza stampa nella mattinata di oggi, ha risposto alle domande dei giornalisti. "Sanremo? Mi sono preparato non pensando, se pensavo mi emozionavo troppo. Ho cercato di non pensare, ero impegnatissimo in Spagna con una serie.