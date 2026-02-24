Sanremo | ad Rossi il futuro Baudo già c’è?

L’amministratore delegato Rossi ha elogiato il successo di Carlo Conti a Sanremo, attribuendone la crescita alla sua abilità nel coinvolgere il pubblico. La scelta di confermare Conti alla guida della manifestazione ha dimostrato una strategia mirata a consolidare il rapporto con gli spettatori e a rafforzare la linea artistica. La decisione di affidare nuovamente al conduttore il palco del festival ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La situazione resta sotto osservazione.

Si può parlare di Carlo Conti come un Pippo Baudo 2.0? L'ad Rossi per ora non parla ma intanto festeggia per il successo del conduttore con Sanremo Mancano poche ore a Sanremo e c’è una figura fondamentale del festival che finora non si è vista in conferenza stampa, quella dell’ad Giampaolo Rossi. All’Adn Kronos cita l’omaggio a Pippo Baudo, tanto che la domanda viene spontanea: chi è il futuro della Rai? Non si sbilancia, cerca di rimanere vago e non vuole dire se ci sarà un Conti tris (sebbene sia stato lo stesso conduttore a negare più volte questa possibilità). “Il Pippo Baudo di domani? Ce ne sono, ce ne sono tanti, oggi noi abbiamo un grande Pippo che in realtà non si chiama Pippo ma si chiama Carlo che ha fatto il festival di Sanremo in maniera eccezionale lo scorso anno, ha fatto un grande record nella storia di Sanremo e quindi nella logica del hit et nunc è un grande punto di riferimento”, poche parole ma molto chiare, così l’ad Rossi sulla questione che sta infiammando i social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026: Andrea Bocelli omaggia Baudo, un cerchio artistico si chiude tra passato e futuro sul palco dell’Ariston.Andrea Bocelli partecipa a Sanremo 2026 e rende omaggio a Pippo Baudo, un gesto che collega passato e futuro sul palco dell’Ariston.

Pippo Baudo, la statua a Sanremo bloccata: cosa manca per il via liberaA Sanremo, la statua dedicata a Pippo Baudo rimane ancora in attesa di autorizzazioni definitive.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli stylist al Festival di Sanremo 2026: chi veste chi e tutti i look dei cantanti in gara; Sanremo 2026, Conti svela l'insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo; Sanremo, da Nilla Pizzi all’edizione 2026: storia e curiosità. Ascolta le canzoni che hanno vinto; Primo omaggio di Sanremo a Pippo Baudo: Carlo Conti svela un'insegna luminosa nel teatro Ariston.

Sanremo 2026, l'Ad Rai Rossi: Nessuna ingerenza dalla politica, normale dibattito su Festival(LaPresse) Se ho visto ingerenze dal mondo della politica sul Festival di Sanremo? No. Così l’Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine ... stream24.ilsole24ore.com

Sotto Sanremo: il Festival giovane di Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole RossiSanremo come non lo si è mai narrato: fresco, giovane e con un linguaggio contemporaneo che ammicca al mondo dei social. Tutto ... msn.com

Anna Lou Castoldi arriva a Sanremo per condurre il salotto “Sotto Sanremo” insieme a Nicole Rossi ed Elisa Maino - facebook.com facebook

Serena Rossi, esce il primo disco: «Sanremo Sognavo di andarci come cantante 25 anni fa. Oggi farei la co-conduttrice, ma non me l'hanno proposto» x.com