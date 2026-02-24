Sanremo | a 361 Magazine la rivoluzione elegante di Ditonellapiaga

Ditonellapiaga ha suscitato sorpresa con il suo brano “Che Fastidio!” durante un'intervista a 361 Magazine, dove ha spiegato come la musica possa affrontare le irritazioni quotidiane. La cantante ha condiviso anche alcuni aneddoti sul processo creativo e sulle ispirazioni dietro la canzone. La sua sincerità ha catturato l'attenzione dei lettori, portando alla luce aspetti inediti della sua carriera e del suo stile. La sua voce si distingue nel panorama musicale attuale.

Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” ci stupirà: a 361 Magazine si racconta e rivela inediti dettagli del suo brano. Ditonellapiaga arriverà al Festival di Sanremo da questa sera con il brano “Che Fastidio!”. Secondo i primissimi ascolti della sala stampa, il brano dall’artista potrebbe raggiungere il podio. Leggi anche Alfonso D’Apice e Chiara arrivano a Sanremo: un evento che promette scintille L’artista é stata intervistata da 361 Magazine ed ha dichiarato: “Sono carica mi sento molto energica e soprattutto non vedo l’ora di salire sul palco. Son pochi giorni che siamo qui e l’attesa è sempre più logorante”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo, Leo Gassmann a 361 Magazine: musica, identità e nuove consapevolezzeLeo Gassmann spiega a 361 Magazine che il suo coinvolgimento al Festival di Sanremo nasce dalla voglia di condividere emozioni autentiche attraverso la musica.

Samurai Jay, da Napoli a Sanremo: si racconta a 361 MagazineSamurai Jay si spiega tra Napoli e Sanremo, portando la sua musica che unisce testi coinvolgenti e sonorità urbane.

Sanremo: Angelica Bove racconta a 361 Magazine le prime sensazioni in vista della garaAngelica Bove racconta a 361 Magazine le prime sensazioni in vista di Sanremo. Mattone la porterà alla vittoria? 361magazine.com

Alfonso D’Apice e Chiara arrivano a Sanremo: un evento che promette scintilleC’è qualcosa di magico nell’aria quando le luci di Sanremo iniziano a riflettersi sul mare. E quest’anno, tra passerelle, flash e attesa febbrile, due nomi stanno catalizzando l’attenzione di fan e cu ... 361magazine.com

Chi Magazine. . L’ultima sera prima del via al Festival di Sanremo Ecco sul red carpet Leo Gassmann, Enrico Nigiotti, Patty Pravo, Sayf, Ermal Meta, Le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci, Luchè, Arisa, Fedez e Marco Masini, Fulminacci. #chimagazine #sanre - facebook.com facebook