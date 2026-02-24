Sanremo 2026 | scattano le misure di sicurezza intorno all' Ariston
Sanremo 2026: le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza intorno all'Ariston a causa dell'affluenza record prevista per la prima serata. Le strade principali vengono chiuse al traffico e i controlli sono più stringenti del solito, per garantire l'ordine e la sicurezza dei partecipanti e del pubblico. Sono stati installati new sistemi di videosorveglianza e aumentati i presidii lungo tutto il percorso. La città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori.
Scattano le misure di sicurezza in vista della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo. La città, e in particolare le strade più prossime al Teatro Ariston, si blinda per evitare pericoli e tensioni. Metal detector circondano l’area circostante la struttura e in contemporanea forze dell’ordine pattugliano le strade anche con l’ausilio di cani anti-esplosivi. Sicurezza privata perquisisce le persone che sostano intorno al teatro, mentre la porta carraia dalla quale entrano gli artisti con le autovetture è sorvegliata dalla polizia penitenziaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
