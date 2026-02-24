Sanremo 2026 | scattano le misure di sicurezza intorno all' Ariston

Sanremo 2026: le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza intorno all'Ariston a causa dell'affluenza record prevista per la prima serata. Le strade principali vengono chiuse al traffico e i controlli sono più stringenti del solito, per garantire l'ordine e la sicurezza dei partecipanti e del pubblico. Sono stati installati new sistemi di videosorveglianza e aumentati i presidii lungo tutto il percorso. La città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori.

© Lapresse.it - Sanremo 2026: scattano le misure di sicurezza intorno all'Ariston

Scattano le misure di sicurezza in vista della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo. La città, e in particolare le strade più prossime al Teatro Ariston, si blinda per evitare pericoli e tensioni. Metal detector circondano l’area circostante la struttura e in contemporanea forze dell’ordine pattugliano le strade anche con l’ausilio di cani anti-esplosivi. Sicurezza privata perquisisce le persone che sostano intorno al teatro, mentre la porta carraia dalla quale entrano gli artisti con le autovetture è sorvegliata dalla polizia penitenziaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesaSanremo 2026 si anima con una folla inaspettata, perché l’affluenza aumenta a causa delle misure di sicurezza rafforzate. Allerta meteo oggi a Roma: scattano nuovi divieti e misure di sicurezzaOggi a Roma è in vigore un allerta meteo di livello arancione a causa delle persistenti piogge. Sanremo 2026: esplode la fuga di notizie! #sanremo #festival #musica #canzoni #cantanti #ariston #tv Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sanremo 2026: quando inizia e quanto costa la kermesse; Sanremo 2026, ultimi preparativi al teatro Ariston per il 76esimo Festival; Sanremo 2026, tutto quello che c'è da sapere: quando inizia il Festival, le 30 canzoni in gara, il voto, i co-conduttori e i super ospiti; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi, un monologo sull’essere fuori posto. Sanremo 2026: scattano le misure di sicurezza intorno all'Ariston(LaPresse) - Scattano le misure di sicurezza in vista della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo. La città, e in particolare le strade ... stream24.ilsole24ore.com Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospitiCarlo Conti rivela l’uscita dei Big: parte Ditonellapiaga, ultimi Lda e Aka7. Caso Pucci, la Rai: «Nessuna pressione da La Russa» ... ilsole24ore.com Imperia, arriva la Milano-Sanremo e scattano le asfaltature in città x.com Venerdì 20 Febbraio Cena Karaoke con Erica&Evelina TUTTI PAZZI...SANREMO Tra una canzone e l' altra si mangia si brinda si balla e si scattano foto, si crea quella magia che solo una serata spensierata può regalare Dalle 20.30 alle 01.00 Pr - facebook.com facebook