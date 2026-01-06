Allerta meteo oggi a Roma | scattano nuovi divieti e misure di sicurezza

Oggi a Roma è in vigore un allerta meteo di livello arancione a causa delle persistenti piogge. Per garantire la sicurezza dei cittadini, sono state adottate nuove restrizioni e misure di prevenzione. È importante seguire attentamente le indicazioni delle autorità e adottare comportamenti cautelativi durante questa condizione meteorologica.

Le forti piogge che stanno colpendo Roma e l'intera Regione Lazio non accennano a diminuire. L'allerta meteo, inizialmente di livello giallo, è stata innalzata ad arancione, spingendo l'Amministrazione capitolina a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza su tutto il territorio cittadino. Dopo la chiusura delle banchine del Tevere nel tratto urbano e l' attivazione del piano speditivo per il fiume Aniene, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l' Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2026, con cui dispone per la giornata di martedì 6 gennaio – e fino a cessata allerta – una serie di limitazioni alle attività e alla fruizione degli spazi pubblici esposti agli eventi meteorologici.

Allerta meteo oggi a Roma: scattano nuovi divieti e misure di sicurezza - Le forti piogge che stanno colpendo Roma e l’intera Regione Lazio non accennano a diminuire. funweek.it

Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione - Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti. meteo.it

