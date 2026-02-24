Sanremo 2026 scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serata

Sanremo 2026 ha visto i cantanti entrare in scena secondo un ordine definito, dopo che la scaletta è stata annunciata ufficialmente. La prima serata ha attirato l'attenzione di pubblico e media, con artisti pronti a esibirsi in una cornice affollata di spettatori. La scelta dell’ordine di uscita ha influenzato l’intera serata, creando suspense su chi avrebbe aperto e chi chiuso l’evento. La serata si è conclusa con un’anticipazione sulla seconda.

Ecco la scaletta e l'ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2026 della prima serata. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul Festival. Ci siamo! Stasera prenderà ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2026: scaletta e ordine di uscita dei cantanti in gara, guidati dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini. Insieme a loro sul palco ci sarà Can Yaman. LEGGI ANCHE: Fedez annuncerà la presunta gravidanza della fidanzata Giulia Honegger sul palco del Festival? La verità Come si esibiranno però i cantanti in gara? Ecco la lista con l'ordine di uscita dei Big di Sanremo 2026. Sanremo 2026, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serata – IN AGGIORNAMENTOLa pubblicazione della scaletta di Sanremo 2026 ha causato molte discussioni tra i fan, dopo che sono stati annunciati i nomi dei primi artisti in gara. La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l'ordine dei cantanti e i superospitiTiziano Ferro si esibisce come superospite durante la prima serata di Sanremo 2026, causa l'attesa per il suo nuovo album. Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all'annuncio del cast