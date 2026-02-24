Michele Bravi a Sanremo 2026 chi è | età altezza peso ex fidanzato regista il terribile incidente

Michele Bravi partecipa a Sanremo 2026 dopo aver superato un grave incidente che ha segnato la sua vita. La sua fama deriva dal successo ottenuto a X-Factor nel 2013, dove ha vinto con il brano La vita è felicità. L’artista, noto per la sua voce e il look distintivo, ha affrontato sfide personali che hanno rafforzato la sua determinazione. Ora si prepara a salire sul palco dell’Ariston con un nuovo brano inedito.

Talento della musica italiana, Michele Bravi deve la sua notorietà a X-Factor, talent di Sky vinto dal cantante nel 2013 grazie al brano La vita è felicità. Coltiva sin da bambino la passione per la musica, canta nel coro dei bambini della chiesa e, come detto, nel 2013 conquista il primo posto nel talent X-Factor. Grazie alla notorietà e al suo talento Carlo Verdone lo sceglie per la colonna sonora del film Sotto una buona stella e poco dopo esce il suo primo album A piccoli passi. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Chi è Michele Bravi: età, altezza, peso, ex fidanzato regista e incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

