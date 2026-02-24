Sanremo 2026 | le Nuove Proposte Bove e Mazzariello cantano in sala stampa

Angelica Bove e Mazzariello hanno partecipato alla conferenza stampa di Sanremo 2026, dopo aver presentato le loro canzoni. La causa di questa partecipazione è la voglia di farsi conoscere meglio dal pubblico e dai media. Durante l'incontro, i due giovani artisti hanno risposto alle domande e condiviso qualche dettaglio sulla loro esperienza. Alcuni giornalisti hanno notato un entusiasmo contagioso tra i partecipanti, creando un clima vivace in sala stampa.

Durante la conferenza stampa del primo giorno del Festival di Sanremo, le Nuove Proposte Angelica Bove e Mazzariello si sono lasciati andare ad alcuni momenti particolarmente emozionanti con la stampa. In particolare, Angelica ha cantato sia l’Halleluja di Leonard Cohen, che ‘Ain’t no sunshine’ di Bill Withers, mentre Mazzariello si è lasciato andare a un’interpretazione de ‘Il mio canto libero’ di Lucio Battisti. Applausi ed entusiasmo da parte dei giornalisti presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Mazzariello in gara tra le Nuove Proposte con Manifestazione d’amoreMazzariello si prepara a calcare il palco di Sanremo 2026 con il brano Manifestazione d’amore, ottenendo un posto tra le Nuove Proposte.

Chi è Mazzariello, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026Mazzariello, giovane cantante di 22 anni, ha conquistato il palco di Sanremo 2026 grazie alla sua passione per la musica e ai brani che ha scritto negli ultimi due anni.

Sanremo 2026: Le nuove proposte e le curiosità sui BIG

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Le novità di Sanremo 2026: regolamento, votazioni e programma della 76esima edizione del Festival; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in garaLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in gara ... tg24.sky.it

Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al FestivalC’è chi arriva da X Factor, chi da Amici di Maria De Filippi. E c’è anche chi ha girato già l’Italia in tour. Ecco chi sono i giovani artisti che si sfideranno per vincere la gara delle Nuove proposte ... tg.la7.it

In gara tra le Nuove Proposte, Nicolò Filippucci è pronto al debutto a #Sanremo2026! #fuorisanremoitaliana - facebook.com facebook