Sanremo 2026 l' Ad Rai Rossi | Nessuna ingerenza dalla politica normale dibattito su Festival

Giampaolo Rossi, Ad della Rai, ha negato ogni ingerenza politica nel Festival di Sanremo, precisando che non ha notato pressioni dall’esterno. La sua dichiarazione arriva dopo le polemiche riguardanti un presunto invito alla premier Giorgia Meloni e l’esclusione di Andrea Pucci dal cast. Rossi sottolinea che il dibattito attorno alla manifestazione è normale e non ci sono stati tentativi di influenzare le scelte artistiche. La discussione continua a dividere opinioni tra gli addetti ai lavori.

“Se ho visto ingerenze dal mondo della politica sul Festival di Sanremo? No”. Così l’ Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della presentazione della mostra dedicata a Pippo Baudo a Sanremo, dopo le polemiche su un presunto invito alla premier Giorgia Meloni al Teatro Ariston e all’esclusione di Andrea Pucci dal cast. “Sanremo è un racconto del nostro Paese, uno specchio – spiega Rossi – un’immagine viva di tutti gli aspetti, sociali, culturali, anche economici dell’Italia. Quindi è del tutto normale che nel dibattito mediatico la politica, il mondo della cultura, si intersechino con Sanremo e il Festival, perché è uno dei veri momenti di aggregazione che l’Italia ha. 🔗 Leggi su Lapresse.it

PrimaFestival Sanremo 2026, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttrici e ospitiIl primo appuntamento di PrimaFestival Sanremo 2026 su Rai 1 ha coinvolto conduttrici e ospiti, perché la rete ha puntato a coinvolgere il pubblico con anticipazioni e approfondimenti.

Finale Sarà Sanremo, i vincitori in diretta su Rai 1: chi parteciperà al Festival 2026La finale di Sarà Sanremo, trasmessa in diretta su Rai 1 alle 21.

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: ecco l'orario di uscita di tutti i cantantiTutto è pronto per l’inizio della 76ª edizione del Festival, che si aprirà con la voce di Pippo Baudo. Saranno trenta i cantanti in gara ad esibirsi nella prima serata, a cui da domani si aggiungerann ... corrieredellosport.it

Festival di Sanremo: l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme ritira il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della StampaNel corso del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026 è svoltosi ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale ... iltempo.it

"Un’indimenticabile pagina di sport e non solo, che #Rai ha portato nelle case di tutti gli italiani, con risultati di ascolto da record e un’audience mai raggiunta prima". Giampaolo Rossi, Ad Rai Leggi di più bit.ly/3ZUffyZ #MilanoCortina2026 x.com

"Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano" Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. Il comunicato e i provvedimenti immediati - facebook.com facebook