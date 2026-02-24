Sanremo 2026 ha annunciato la scaletta della prima serata, causata dalla necessità di organizzare al meglio il debutto del festival. La serata prevede l’uscita dei 30 Big in gara, con orari definiti e momenti dedicati a ciascun artista. La produzione ha pianificato attentamente ogni dettaglio per garantire un avvio fluido. La prima serata si svolgerà martedì 24 febbraio, con un programma ricco di esibizioni e sorprese.

Nel dettaglio, ecco la scaletta della prima serata di martedì 24 febbraio del Festival di Sanremo 2026, con tutti gli orari, i momenti previsti e soprattutto l’uscita dei 30 Big in gara. La chiusura è prevista alle 1.44. 20.40: Apertura ‘Perché Sanremo è Sanremo’. 20.43: Audio Pippo Baudo + Ingresso Carlo Conti + Olly. 20.50: Regolamento votazione. 20.53: Audio Pippo Baudo + Ingresso Laura Pausini. 20.56: Ditonellapiaga. 21.02: Pubblicità. 21.07: Michele Bravi. 21.13: Sayf. 21.19: Mara Sattei. 21.25: Dargen D’Amico. 21.31: Omaggio Peppe Vessicchio. 21.34: Pubblicità. 21.39: Ingresso Can Yaman. 21. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026Il comitato organizzatore ha annunciato la scaletta della prima serata di Sanremo 2026, prevista per martedì 24 febbraio.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orariSanremo 2026 ha preso il via con un ritardo di qualche ora per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali, causando l’attesa tra il pubblico.

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata

