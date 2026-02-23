Sanremo la scaletta della prima serata | l' ordine cantanti e gli ospiti

Sanremo 2026 si apre con una serata intensa, causata dall’attesa dei fan e dalla presenza di ospiti di rilievo. La scaletta prevede l’esibizione di artisti emergenti e consolidati, mentre sul palco arrivano anche grandi ospiti nazionali. La prima fase del festival si concentra sull’energia delle esibizioni e sulla tensione degli artisti. La serata si conclude con una sorpresa che ha sorpreso il pubblico presente in sala.

Sanremo 2026 è ufficialmente alle porte delle case degli italiani, già tutti pronti, tra Fantasanremo e pop corn, a godersi un altro Festival della musica ricco di momenti salienti e sorprese. Per la prima serata di questo magico evento il conduttore Carlo Conti verrà affiancato dall'attore e modello turco Can Yaman. Si esibiranno tutti i trenta Campioni in gara, ciascuno con il proprio brano e saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web. Al termine delle votazioni saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l'ordine dei cantanti e tutti gli ospitiSanremo 2026 si prepara a partire con una scaletta ricca di sorprese, causata dall’entusiasmo dei fan e dalla voglia di novità.

Guida essenziale a Sanremo 2026: quando inizia, i cantanti, gli ospiti, il programma serata per serata, come si vota. Leggi tutto su Amica.itSanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti.

