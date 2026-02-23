Sanremo la scaletta della prima serata | l' ordine cantanti e gli ospiti

Da ilmessaggero.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo 2026 si apre con una serata intensa, causata dall’attesa dei fan e dalla presenza di ospiti di rilievo. La scaletta prevede l’esibizione di artisti emergenti e consolidati, mentre sul palco arrivano anche grandi ospiti nazionali. La prima fase del festival si concentra sull’energia delle esibizioni e sulla tensione degli artisti. La serata si conclude con una sorpresa che ha sorpreso il pubblico presente in sala.

sanremo la scaletta della prima serata l ordine cantanti e gli ospiti
© Ilmessaggero.it - Sanremo, la scaletta della prima serata: l'ordine cantanti e gli ospiti

Sanremo 2026 è ufficialmente alle porte delle case degli italiani, già tutti pronti, tra Fantasanremo e pop corn, a godersi un altro Festival della musica ricco di momenti salienti e sorprese. Per la prima serata di questo magico evento il conduttore Carlo Conti verrà affiancato dall'attore e modello turco Can Yaman. Si esibiranno tutti i trenta Campioni in gara, ciascuno con il proprio brano e saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web. Al termine delle votazioni saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: l'ordine dei cantanti e tutti gli ospitiSanremo 2026 si prepara a partire con una scaletta ricca di sorprese, causata dall’entusiasmo dei fan e dalla voglia di novità.

Guida essenziale a Sanremo 2026: quando inizia, i cantanti, gli ospiti, il programma serata per serata, come si vota. Leggi tutto su Amica.itSanremo 2026 inizia il 24 febbraio al teatro Ariston, causando grande entusiasmo tra appassionati e artisti.

eroCaddeo canta Punto | X Factor 2025 Finale

Video eroCaddeo canta Punto | X Factor 2025 Finale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta; Festival di Sanremo 2026, tutto sulla prima serata del 24 febbraio: scaletta e ospiti; Sanremo 2026, la scaletta delle 5 serate; Festival di Sanremo 2026, il calendario completo: quando inizia, serate e duetti da non perdere.

sanremo la scaletta dellaCantanti, ospiti e co-conduttori: la scaletta di Sanremo 2026 serata per serataTutto è pronto per il debutto della 76esima edizione di Sanremo. Le luci al Teatro Ariston si accenderanno domani 24 febbraio ... dire.it

sanremo la scaletta dellaSanremo 2026, la scaletta della prima serata: l'ordine dei cantanti e tutti gli ospitiSanremo 2026 è ufficialmente alle porte delle case degli italiani, già tutti pronti, tra Fantasanremo e pop corn, a godersi un altro ... msn.com