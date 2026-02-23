Sanremo l’appello di La Russa al conduttore | su Pucci mi aspetto una sorpresa riparatoria Ci sono tanti modi per farlo Conti ne trovi uno video

La Russa ha chiesto al conduttore di sorprendere Pucci con un gesto riparatorio, dopo le tensioni emerse in vista di Sanremo. La causa è il malinteso tra i due, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Il politico ha sottolineato che ci sono molte soluzioni possibili per risolvere la situazione, invitando Conti a trovare un modo per ricucire i rapporti. La questione resta al centro delle discussioni prima dell’inizio della manifestazione.

Alla vigilia del debutto, il caso Pucci continua a tenere banco. E non solo per il Tapiro di Striscia la Notizia. La bandita a suon di insulti e minacce del comico milanese dal palco dell'Ariston travolge il Festival di Sanremo e accende lo scontro politico sulla libertà artistica e il presunto "conformismo" culturale. Cos', dopo la rinuncia del comico all'ingaggio, finito nel mirino delle critiche social per le sue posizioni politiche, interviene ora con decisione la seconda carica dello Stato. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il Presidente del Senato Ignazio La Russa commenta le recenti spiegazioni fornite dal direttore artistico Carlo Conti, chiedendo un gesto simbolico per "riparare" allo strappo.