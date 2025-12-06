Grazie alla commissione Covid emergono responsabilità politiche rimaste in ombra per anni: ora la narrazione ufficiale vacilla. Il ministro della Salute Roberto Speranza dichiarava come un mantra davanti ai pm di Bergamo ed alle telecamere che il Piano pandemico del 2006 «era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale» e che «questo ha portato i nostri tecnici a preferire la definizione di un nuovo strumento specificamente costruito sul Covid». Sempre davanti ai pm di Bergamo dichiarava che «l’attuazione dei piani è compito del direttore generale competente e per il Piano pandemico nazionale è quello della Prevenzione, come previsto dalla legge» e che «come ho già detto, si è trattato di una valutazione e decisione dei tecnici di riferimento della task force e poi del Cts». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano pandemico, anche Zaccardi smentisce Speranza