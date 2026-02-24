Rubano al Cobà e al Don Bosco | a processo

Due persone sono state portate in aula dopo aver commesso due furti in meno di un mese, uno al ristorante Cobà e l’altro al circolo Don Bosco. La causa dei reati sono stati i movimenti sospetti che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno raccolto prove contro di loro. Gli imputati avevano pensato di aver evitato le conseguenze, ma ora dovranno rispondere delle loro azioni davanti al giudice.

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano al Cobà e al Don Bosco: a processo

Avevano messo a segno due colpi in un mese, al ristorante "Cobà" e al circolo ricreativo Don Bosco, e con il passare del tempo avevano creduto di averla fatta franca. Non immaginavano, però, che i carabinieri stavano lavorando a ritmi serrati ed erano già alle loro costole. Così, al termine delle indagini, i militari dell’Arma li hanno identificati. Si tratta di un marocchino di 21 anni, noto per i suoi molteplici precedenti e senza fissa dimora, insieme a due tunisini di 38 e 30 anni, anch’essi privi di uno stabile domicilio in Italia, che sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere di furto aggravato continuato in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal, al Don Bosco termina 8-4 per il Palermo C5Al Don Bosco, il Pioppo Futsal ha subito una sconfitta per 8-4 contro il Palermo C5. Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal, al Pala Don Bosco termina 8-4 per il Palermo C5Nel match al Pala Don Bosco, il Pioppo Futsal ha perso 8-4 contro il Palermo C5.