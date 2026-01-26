Al Don Bosco, il Pioppo Futsal ha subito una sconfitta per 8-4 contro il Palermo C5. Nonostante impegno e determinazione, i gialloverdi non sono riusciti a prevalere. Mercoledì l’Under 19 si confronterà con il Villaurea in un incontro di grande importanza per la classifica.

Sabato pomeriggio di grande futsal al Pala Don Bosco di Palermo con i rosanero del Palermo C5 e i gialloverdi del Pioppo Futsal in campo per la 18ª giornata del Campionato di Serie C1. Partita giocata ad altissimi ritmi da parte di ambedue le squadre con i rosanero più pericolosi e concreti nella prima metà di gioco: Romano sblocca subito il match dopo appena 1 minuto e 30 secondi di gioco, i gialloverdi la pareggiano con La Piana e poi il Palermo si riporta avanti con Saviano, Russo e Giannola per il momentaneo 4-1. Lo Giudice riapre il match con un bellissimo gol di tacco al volo per il 4-2, ma Giannola è implacabile e allo scadere del primo tempo porta i rosanero sul 5-2. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal, al Don Bosco termina 8-4 per il Palermo C5

La 18ª giornata di Serie C1 si apre con una sfida di alta classifica al Pala Don Bosco, dove il Pioppo Futsal affronta il Palermo C5.

